Донецк, 11 августа, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin, которые были переданы Вооружённым силам Украины (ВСУ) властями США, назвал бесполезным оружием пленный полковник Владимир Баранюк, командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ 10 августа в беседе с Russia Today.

Иван Шилов ИА REGNUM ПТРК Javelin

По словам Баранюка, военнослужащим украинской армии не удалось сделать ни одного пуска из разрекламированного Вашингтоном оружия. Как указал пленный полковник, украинские боевики так и не смогли разобраться в устройстве оружия и как им правильно пользоваться.

Как рассказал Баранюк, обучаться работе с Javelin приходилось либо по видеороликам на YouTube, либо по приложенной инструкции, при этом вся информация была на английском языке, которого многие военные не знали.

«Мы так и не смогли сделать ни одного пуска. Как по мне, это просто абсолютно бесполезное оружие. Потому что постоянно что-то мешало», — пояснил Баранюк.

Также бывший командир морпехов ВСУ уточнил, что один из ПТРК, переданных его бригаде, был сломан во время транспортировки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США выделили Украине дополнительно $1 млрд военной помощи, в том числе тысячу противотанковых систем Javelin. Всего на Украину Вашингтон в качестве военной помощи с начала российской спецоперации поставил более 7 тыс. комплексов Javelin.