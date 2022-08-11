Пленный полковник ВСУ назвал ПТРК Javelin абсолютно бесполезным оружием
Донецк, 11 августа, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin, которые были переданы Вооружённым силам Украины (ВСУ) властями США, назвал бесполезным оружием пленный полковник Владимир Баранюк, командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ 10 августа в беседе с Russia Today.
По словам Баранюка, военнослужащим украинской армии не удалось сделать ни одного пуска из разрекламированного Вашингтоном оружия. Как указал пленный полковник, украинские боевики так и не смогли разобраться в устройстве оружия и как им правильно пользоваться.
Как рассказал Баранюк, обучаться работе с Javelin приходилось либо по видеороликам на YouTube, либо по приложенной инструкции, при этом вся информация была на английском языке, которого многие военные не знали.
«Мы так и не смогли сделать ни одного пуска. Как по мне, это просто абсолютно бесполезное оружие. Потому что постоянно что-то мешало», — пояснил Баранюк.
Также бывший командир морпехов ВСУ уточнил, что один из ПТРК, переданных его бригаде, был сломан во время транспортировки.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что США выделили Украине дополнительно $1 млрд военной помощи, в том числе тысячу противотанковых систем Javelin. Всего на Украину Вашингтон в качестве военной помощи с начала российской спецоперации поставил более 7 тыс. комплексов Javelin.