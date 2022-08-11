Тегеран, , 07:49 — REGNUM 10 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что страна передала свое послание США через ЕС относительно переговоров, проведенных в Вене по снятию санкций с Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Высокопоставленный иранский дипломат сделал это замечание во время телефонного разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Амир Абдоллахиан выразил надежду, что США проявят реалистичный подход и примут законные требования Ирана, чтобы проложить путь к соглашению по окончательному тексту.

Иранский дипломат провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Турции через три дня после завершения последнего раунда переговоров в Вене по возобновлению иранской ядерной сделки 2015 года и отмене санкций, которые США восстановили после выхода из соглашения в мае 2018 года.

Высокопоставленный турецкий дипломат выразил надежду, что переговоры в Вене очень скоро принесут реальные результаты.