Глава МИД: Иран передал послание США по поводу венских переговоров
Тегеран, 11 августа, 2022, 07:49 — ИА Регнум. 10 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что страна передала свое послание США через ЕС относительно переговоров, проведенных в Вене по снятию санкций с Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Высокопоставленный иранский дипломат сделал это замечание во время телефонного разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Амир Абдоллахиан выразил надежду, что США проявят реалистичный подход и примут законные требования Ирана, чтобы проложить путь к соглашению по окончательному тексту.
Иранский дипломат провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Турции через три дня после завершения последнего раунда переговоров в Вене по возобновлению иранской ядерной сделки 2015 года и отмене санкций, которые США восстановили после выхода из соглашения в мае 2018 года.
Высокопоставленный турецкий дипломат выразил надежду, что переговоры в Вене очень скоро принесут реальные результаты.