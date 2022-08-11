Тегеран, 11 августа, 2022, 07:50 — ИА Регнум. 10 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и его оманский коллега Сайид Бадр Альбус Айди обсудили по телефону ряд вопросов, в том числе последний раунд переговоров об отмене антииранских санкций. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Министры иностранных дел двух стран провели беседу в среду, 10 августа. Высокопоставленный иранский дипломат выразил благодарность Оману за его принципиальную позицию в отношении переговоров, последний раунд которых завершился в Вене в воскресенье (7 августа).

Бадр Альбус Айди отметил, что Иран сыграл конструктивную роль в венских переговорах, подчеркнув, что успех переговоров принесет пользу всем вовлечённым сторонам.

Министры иностранных дел двух стран также обсудили Палестину. Амир Абдоллахиан осудил последнюю агрессию израильского режима против осажденного сектора Газа, в результате которой погибло почти четыре десятка человек, включая женщин и детей.