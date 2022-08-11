Тегеран, 11 августа, 2022, 07:50 — ИА Регнум. 10 августа президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что страна никогда не примет никаких геополитических изменений на Кавказе, в связи с чем готова содействовать укреплению мира и стабильности в данном регионе. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Официальное интернет-представительство президента России Эбрахим Раиси

Раиси сделал этот комментарий во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны провели беседу через несколько дней после возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе, спорном регионе между Арменией и Азербайджаном.

Президент Ирана сослался на трехстороннее соглашение о прекращении огня, подписанное в 2020 году лидерами России, Армении и Азербайджана, которое положило конец 44-дневной войне между Ереваном и Баку.

Он отметил, что приверженность соглашению о прекращении огня и решение оставшихся вопросов путем диалога — лучший способ восстановить безопасность и спокойствие в кавказском регионе.

Пашинян проинформировал президента Ирана о последних столкновениях между Арменией и Азербайджаном.

Армянский чиновник также заявил, что его страна готова расширять сотрудничество с Ираном в дорожном и энергетическом секторах, а также содействовать транзиту товаров между двумя сторонами.