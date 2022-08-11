Тегеран, , 08:10 — REGNUM 10 августа глава Ирано-китайской ассоциации дружбы Алаэддин Боруджерди и посол Китая в Иране Чан Хуа на встрече в Тегеране подчеркнули важность укрепления дружбы между иранским и китайским народами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Выступая во время встречи, посол Китая приветствовал иранскую поддержку перед лицом вмешательства США в территориальную целостность Китая в форме визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань.

Иранская сторона, со своей стороны, заявила, что если на интервенционистские меры США не будет дан решительный ответ, они предпримут еще более решительные шаги. Иранский представитель отметил, что Вашингтон использует тайваньский вопрос как инструмент для создания кризиса в регионе.

Ранее в августе Ассоциация дружбы Ирана и Китая опубликовала заявление, в котором осудила визит Нэнси Пелоси на остров Тайвань как явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.