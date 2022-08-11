Тегеран, 11 августа, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Исламская Республика Иран активно пыталась сохранить ядерную сделку 2015 года и участвовала в переговорах в Вене в экономических интересах иранской нации; теперь мяч в руках Соединенных Штатов, заявил иранский политический эксперт. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Https://www.irna.ir/ Венские переговоры

Мохсен Пакаин отметил: «Как объявил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, переговоры в Вене подошли к концу. Теперь стороны, участвующие в переговорах, должны принять решение на основе обновлённого варианта текста».

«Решение Исламской Республики Иран как стороны, подписавшей ядерную сделку, является абсолютно ясным, рациональным и основанным на положениях Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)», — заявил эксперт, подчеркнув, что иранская переговорная команда представила свои собственные соображения европейской стороне.

Иранский аналитик сообщил: «Если США проявят политическую волю к тому, что они готовы выполнить свои обязательства по СВПД и отменить антииранские санкции, Тегеран будет выполнять свои обязательства и примет ядерные ограничения на основе нового соглашения».