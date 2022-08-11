Тегеран, , 07:52 — REGNUM 10 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 142 654, причем 90 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Еще 90 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 142 654», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 5635 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1078 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 130 735 пациентов из общего числа 7 451 779 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 1471 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 825 066 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции, 58 197 783 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.