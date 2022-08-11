Тегеран, 11 августа, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Иранский ученый, работающий в США, провел исследование, чтобы лучше понять структуру внутреннего уха, что привело к обнаружению гена, связанного с глухотой. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 10 августа.

Ухо

Хесам Бабахоссейни и его коллеги опубликовали статью под названием «Несбалансированные двунаправленные градиенты радиальной жесткости в органе Корти, стимулируемые TRIOBP» в журнале ProceedingsofNationalAcademyofSciences.

Бабахоссейни получил степень доктора философии в области машиностроения в технологическом институте Вирджинии. Он провел вышеупомянутое исследование с использованием атомно-силовой микроскопии с пространственным разрешением менее 100 нм (АСМ), чтобы лучше понять физиологию внутреннего уха человека.

Исследование может выявить роль гена TRIOBP в системе уха, где его дефицит может изменить механические свойства мембраны и привести к глухоте. «Внутри улитки есть спиральная мембрана по имени Корти», — сказал Бабахоссейни, объяснив, что понимание звуковых волн ухом связано с клеточной структурой этого органа.

«Клетки являются датчиками, которые преобразуют физическую вибрацию в электрические сигналы, облегчая доставку звуковых волн к улитковым нервам и мозгу», — отметил учёный.