Тегеран, , 11:03 — REGNUM Иранский законодатель считает, что переработка сырой нефти на морских нефтеперерабатывающих заводах может помочь Исламской Республике нейтрализовать санкции и получить существенный доход. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 августа.

Иранская нефть Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Садиф Бадри заявил агентству IRNA, что Иран может расширить свои международные отношения, инвестируя в пакеты акций морских нефтеперерабатывающих заводов, отметив, что чем больше Исламская Республика инвестирует в экономическое, торговое и политическое взаимодействие с дружественными странами, тем сильнее она может повысить уровень международного сотрудничества.

«Инвестиции в нефтеперерабатывающие заводы других стран могут предоставить Ирану возможность получить доступ к объектам; таким образом, иранская сырая нефть может перерабатываться на морских нефтеперерабатывающих заводах, где Иран будет иметь собственную долю», — отметил он.

Бадри высказал также мнение, что такого рода инвестиции могут проложить путь к отмене антииранских санкций вместо того, чтобы уклоняться от них.

Ссылаясь на тот факт, что обход санкций является основной причиной коррупции, законодатель сказал: «Поскольку обход эмбарго, по-видимому, не является успешной стратегией в долгосрочной перспективе, одним из основных важных способов нейтрализации негативного воздействия санкций на экономику Ирана является развитие нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности».