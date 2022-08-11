Тегеран, 11 августа, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Иранский законодатель считает, что переработка сырой нефти на морских нефтеперерабатывающих заводах может помочь Исламской Республике нейтрализовать санкции и получить существенный доход. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

Садиф Бадри заявил агентству IRNA, что Иран может расширить свои международные отношения, инвестируя в пакеты акций морских нефтеперерабатывающих заводов, отметив, что чем больше Исламская Республика инвестирует в экономическое, торговое и политическое взаимодействие с дружественными странами, тем сильнее она может повысить уровень международного сотрудничества.

«Инвестиции в нефтеперерабатывающие заводы других стран могут предоставить Ирану возможность получить доступ к объектам; таким образом, иранская сырая нефть может перерабатываться на морских нефтеперерабатывающих заводах, где Иран будет иметь собственную долю», — отметил он.

Бадри высказал также мнение, что такого рода инвестиции могут проложить путь к отмене антииранских санкций вместо того, чтобы уклоняться от них.

Ссылаясь на тот факт, что обход санкций является основной причиной коррупции, законодатель сказал: «Поскольку обход эмбарго, по-видимому, не является успешной стратегией в долгосрочной перспективе, одним из основных важных способов нейтрализации негативного воздействия санкций на экономику Ирана является развитие нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности».