Вашингтон, , 07:02 — REGNUM Власти Соединенных Штатов решили не вводить новые пошлины на импорт товаров из Китая или отменять старые на фоне проведения китайских военных учений в Тайваньском проливе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Китай и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По их сведениям, власти США рассматривали различные варианты с пошлинами на китайские товары, включая, отмену некоторых из них, введенных еще экс-президентом страны Дональдом Трампом. Также Вашингтон не исключал, что расширит исключения для американских компаний, чтобы они могли не платить высокие тарифы на импорт китайской продукции.

Однако после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань американские власти решили отложить эти вопросы. Источники утверждают, что Белый дом не хочет идти на обострение отношений с Китаем или же показать себя со слабой стороны. Также ряд источников отмечает, что Китай отказался отменять тарифы на американский импорт даже в случае отмены пошлин на ввоз китайских товаров в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Китай приостановил импорт мясной продукции от американской компании King Meat Service. Отмечалось, что в пробах говядины китайские таможенники выявили рактопамин.

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