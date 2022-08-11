Улан-Удэ, 11 августа, 2022, 07:00 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого погиб ребёнок. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

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Около 19:30 по местному времени 10 августа водитель грузового «КамАЗ», следуя от мусорных контейнеров по придомовой территории, сбил мальчика 2013 года рождения.

«В результате ДТП мальчик получил травмы был госпитализирован в медицинское учреждение, где позже скончался», — отметили в ведомстве.

Добавим, что за семь месяцев 2022 года в республике зарегистрировано 455 ДТП с пострадавшими. В результате погибли 49 человек, в том числе четыре ребёнка, ещё 662 получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в Тункинском районе Бурятии водитель автомобиля Toyota Camry съехал с дороги, после чего врезался в дерево. В результате погибли два человека.

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