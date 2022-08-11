Туапсе, Краснодарский край, , 06:54 — REGNUM В Туапсе потушили пожар, который в ночь на 11 августа возник на складе торгового предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огнетушитель Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщение о возгорании поступило дежурному диспетчеру в 02:41 по местному времени (совпадает с московским). В 02:44 к тушению пожара, которому был присвоен повышенный ранг, приступили первые подразделения оперативной группы Туапсинского ПСГ. Для координации действий был создан оперативный штаб.

В 03:55 огонь был локализован на площади 200 кв. метров. В 04:40 пожарные ликвидировали открытое горение. В 05:53 пожар был полностью ликвидирован.

В тушении пожара было задействовано 57 человек и 17 единиц техники, эвакуация не проводилась, пострадавших нет. Специалисты устанавливают причину возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туапсе произошёл пожар на складе торгового предприятия, для его тушения создан оперативный штаб.

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