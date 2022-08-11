Екатеринбург, , 06:48 — REGNUM Аномальная для августа жара ушла из Свердловской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жара 74.mchs.gov.ru

Последним жарким днём выдалось 10 августа. Тогда столбики термометров в Екатеринбурге и окрестностях превысили отметку в +25 градусов. Однако 11 августа они, по данным синоптиков, далеко не везде поднимутся даже выше этого значения.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнюю неделю на Урале стояла жара. А 9 августа в Екатеринбурге мужчина оставил в автомобиле на 30-градусной жаре двоих своих детей и ушёл лечить зубы. На помощь детям пришли местные жители.