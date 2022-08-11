Улан-Удэ, , 06:48 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 128 новых случаев заражения коронавирусом. 16 заболевшим потребовалась госпитализация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 138 854. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 134 976, в том числе 94 за последние сутки.

«В стационарах получают лечение 125 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией — 28. В отделениях реанимации находится 9 пациентов», — отметили в ведомстве.

Занятость коечного фонда, по состоянию на утро 11 августа, составила 78,6% — занято 125 из 159 коек.