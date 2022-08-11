Москва, 11 августа 2022, 06:51 — REGNUM Доработкой двигателя для самолётов займётся АО «Объединённая двигателестроительная корпорация». Минпромторг России подвёл итоги соответствующего тендера с ценой 6,6 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

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(сс) CWitte

Двигателестроительная корпорация стала единственным участником многомиллиардного тендера министерства. Контракт будет заключён по максимальной цене, он числится в стадии подписания.

Справка: компания-победитель находится под управлением госкорпорации «Ростех».

Напомним, в задачи победителя также входит проведение дополнительных сертификационных работ для последующего снятия эксплуатационных ограничений сертификата типа двигателя ПД-14, улучшения эксплуатационных характеристик и наращивания его ресурса.

Ранее такой двигатель представили на авиасалоне совместно со среднемагистральным самолётом МС-21-310.

Работы должны завершить к середине ноября 2024 года.