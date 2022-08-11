Донецк, , 06:46 — REGNUM Дата референдума о присоединении Донецкой Народной Республики (ДНР) к России будет определена только после полного освобождения Республики. Так заявил 10 августа журналистам глава республики Денис Пушилин.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается наших основных усилий, то они сейчас нацелены на полное освобождение территории Донецкой Народной Республики. Как только она будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума», — пояснил Пушилин.

Глава ДНР напомнил, что у Республики есть опыт проведения референдума, а также опыт выборов главы и парламента ДНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возможной дате проведения референдума в ДНР и ЛНР о вхождении в состав России.

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