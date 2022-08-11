Донецк, 11 августа, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Дата референдума о присоединении Донецкой Народной Республики (ДНР) к России будет определена только после полного освобождения республики. Так заявил 10 августа журналистам глава республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Что касается наших основных усилий, то они сейчас нацелены на полное освобождение территории Донецкой Народной Республики. Как только она будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума», — пояснил Пушилин.

Глава ДНР напомнил, что у республики есть опыт проведения референдума, а также опыт выборов главы и парламента ДНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возможной дате проведения референдума в ДНР и ЛНР о вхождении в состав России.