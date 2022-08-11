Абакан, 11 августа, 2022, 06:42 — ИА Регнум. За первое полугодие 2022 года в Хакасии число умерших превысило число родившихся, сложилась естественная убыль населения (1418 человек). Об этом ИА REGNUM сообщили в Краснояркстате.

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По данным статистиков, в январе–июне текущего года в Хакасии родилось 2446 детей, умерло 3864 человека.

Рождаемость по сравнению с 2021 годом снизилась на 5,5%; смертность увеличилась на 5,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в январе–июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость снизилась на 6,3% (в Сибирском федеральном округе — на 6,5%), смертность — сократилась на 7,4% (в СФО – на 1%).

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