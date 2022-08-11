Донецк, 11 августа, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Обстрел следственного изолятора с украинскими военнопленными в Еленовке расследуется по статье «Теракт», заявила официальный представитель генпрокуратуры Донецкой Народной Республики Виталия Чернявская в ходе беседы с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Уголовное дело возбуждено по факту совершения террористического акта, по пункту «б» части 3-й статьи 229-й Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики», — заявила она.

Чернявская добавила, что найденные на месте обстрелов осколки от снарядов уже направлены на экспертизу. По предварительным данным, от обстрела погиб 51 украинский военнослужащий, еще 142 получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что расследованием удара по СИЗО в Еленовке будет заниматься в том числе и миссия Организации Объединенных Наций. По его словам, соответствующее письмо уже направлено генсеку организации Антониу Гутеррешу, а также получена его реакция на запрос.