Благовещенск, , 06:37 — REGNUM На участке реки Зеи в Амурской области возле населённых пунктов Суражевка и Малая Сазанка уровень воды вырос на 134 и 141 см соответственно. На двух гидропорстах на Амуре — Кумара и Сергеевка — превышена отметка «неблагоприятное явление», сообщает корреспондент ИА REGNUM 11 августа на основании данных ГУ МЧС по региону.

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Ещё возле пяти населённых пунктов — Благовещенска, Гродеково, Константиновки, Поляковского и Ураловки — подтоплены поймы. По-прежнему превышена отметка «опасное явление» на реке Правый Уркан у села Ивановка, снижение за сутки составило 37 см.

Зея возле Благовещенска поднялась со вчерашнего дня на 41 см.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске 13–15 августа прогнозируется сильный подъём уровня воды в реках Амур и Зея. При неблагоприятном развитии событий могут быть подтоплены 18 жилых домов в посёлке Зазейский.