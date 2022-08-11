Каракас, , 06:34 — REGNUM В здании МИД Венесуэлы 10 августа состоялся концерт российского народного ансамбля «Гренада». Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Боливарианской Республике.

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На музыкальном празднике, который таким ярким образом помогает «наводить мосты» между странами, «способствует единению и дружбе между народами», присутствовали посол РФ Сергей Мелик-Багдасаров и министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа.

пресс-служба посольства России в Венесуэле «Артисты с присущим русской душе размахом исполнили несколько номеров, иллюстрирующих культурное наследие нашей страны, а также порадовали венесуэльских партнёров живыми латиноамериканскими ритмами».

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Венесуэлы будет размещена беззапросная измерительная станция российской навигационной системы ГЛОНАСС.

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