Москва, , 06:30 — REGNUM За прошедшие сутки 51 природный пожар был ликвидирован лесопожарными службами на территории России. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за сутки 10 августа на территории России был потушен 51 природный пожар общей площадью 16 813 гектаров.

По состоянию на 00:00 11 августа в России действовал 141 природный пожар, общая площадь горения составляет 215 227 гектаров, производится их активное тушение. Самая большая площадь пожаров зафиксирована в Ханты-Мансийском АО — на территории региона действуют 64 лесных пожара, общей площадью 123 644 гектара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возрастании площади природных пожаров в России за сутки на 14,2% (на 26 839 га).

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