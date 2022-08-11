Москва, 11 августа, 2022, 06:30 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 51 природный пожар был ликвидирован лесопожарными службами на территории России. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за сутки 10 августа на территории России был потушен 51 природный пожар общей площадью 16 813 гектаров.

По состоянию на 00:00 11 августа в России действовал 141 природный пожар, общая площадь горения составляет 215 227 гектаров, производится их активное тушение. Самая большая площадь пожаров зафиксирована в Ханты-Мансийском АО — на территории региона действуют 64 лесных пожара, общей площадью 123 644 гектара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возрастании площади природных пожаров в России за сутки на 14,2% (на 26 839 га).