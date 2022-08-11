Ханты-Мансийск, 11 августа, 2022, 06:25 — ИА Регнум. В Тюмени выявлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) продуктов горения в атмосферном воздухе. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Лесной пожар

По выводам мониторинга состояния атмосферного воздуха тюменским Центром гигиены и эпидемиологии, превышение в воздухе Тюмени на 10 августа составило «по углерода оксиду — 1,12, по мелкодисперсным частицам РМ — 2,5-2,25, по частицам РМ10 - 1,16 ПДК, по серы диоксиду - 1,46, по углероду (саже) - 1,3». В Тобольске превышение содержания вредных веществ не установлено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени смог над городом и в северных районах области может быть вызван природными пожарами, действующими в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом свидетельствуют данные космического мониторинга.

Тем временем в самой Югре, которая является лидером по площади лесных пожаров в России, по информации управления Роспотребнадзора ХМАО, предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе на 10 августа не обнаружено.