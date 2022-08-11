Пекин, 11 августа, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Китайские власти приостановили импорт мясопродукции от мероприятия King Meat Service из США после выявления рактопамина в мясе. Об этом сообщает Главное таможенное управление Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM США Китай

«В соответствии с законом КНР принято решение приостановить с 11 августа 2022 года выдачу импортных деклараций на мясную продукцию, отгружаемую данным предприятием», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что рактопамин выявили в пробах, которые были взяты из говядины, поставляемой из США. Об этом китайская сторона уже уведомила американский минсельхоз. Отметим, рактопамин является веществом, которое используют для увеличения мышечной массы животных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай приостановил импорт цитрусовых и рыбной продукции с Тайваня. Отмечалось, что решение было принято на фоне визита на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, против которого выступал Пекин.