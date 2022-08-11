Москва, , 06:12 — REGNUM В четверг, 11 августа, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +24… +26 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Жара в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 12 августа в Москве небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха +11… +13 °C.

Ветер северный 3−8 м/с, ночью — переменных направлений 2−7 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +22… +27 °C днём. Ночью — +8… +13 °C.

В пятницу, 12 августа, днём в столице ожидается +26… +28 °C, по области +24… +29 °C, небольшая облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается +10… +15 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, умеренная погода в Москве на фоне аномальной жары и засухи в Европе объясняется поступлением в город холодных воздушных масс с севера, тогда как в Европу потоки воздуха поступают с юга.

Читайте ранее в этом сюжете: Метеоролог назвал причину умеренной погоды в Москве на фоне жары в Европе