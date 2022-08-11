Петропавловск-Камчатский, , 18:48 — REGNUM На Камчатке по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» будет приобретено новое туристическое оборудование для морских прогулок в Авачинской бухте.

Морской порт Камчатки Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Турфирма получила по нацпроекту грант Ростуризма и планирует приобрести сапборды, которые пользуются большой популярностью среди туристов. На сапах жители и гости края будут обследовать гроты в бухте Тихой. Также для морских прогулок закупят новые гидрокостюмы, акваланги, подвесной мотор и навигацию.

«Наш проект имеет туристическую направленность — это индивидуальные и групповые прогулки по Авачинскому заливу. Мы также разрабатываем новые интересные туристические маршруты для комфортного времяпрепровождения на борту», — прокомментировал индивидуальный предприниматель Дмитрий Демидов, получивший грант Ростуризма по национальному проекту.

Участие в нацпроекте поможет турфирме в продвижении разнообразия туристической деятельности на Камчатке, создании условий для усиления интереса к спортивному туризму, здоровому образу жизни, а также в организации здорового и познавательного досуга.

«Грантовые субсидии — неоценимая помощь лицензированным компаниям в их развитии. Мы полностью удовлетворяем все условия: наше судно находится под регистром, имеется лицензия на перевозки, а также все пассажиры проходят процедуру страхования», — пояснил Дмитрий Демидов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в Паратунской курортной зоне благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» появится современный экокомплекс для туристов.