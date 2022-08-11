Санкт-Петербург, , 06:05 — REGNUM Новый штамм коронавируса, сочетающий геномы вариантов «Омикрон» и «Дельта» обнаружили исследователи в России. Об этом 11 августа сообщает РБК.

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Американский ученый-генетик Дмитрий Прусс пояснил, что гибридный вирус сочетает в себе фрагменты геномов «Омикрона» и «Дельты» и является большой редкостью из-за практически полного исчезновения варианта «Дельта». Его обнаружили в загрузках баз геномных данных ещё в начале июля, после перепроверки исследователи из Института Гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге обнаружили несколько таких геномов и сделали точный вывод, что это не ошибка, гибридный вирус.

Прусс отметил, что этот штамм коронавируса является уникальным, он не был выявлен ни в одной другой стране мира, поэтому вероятнее всего, он зародился именно в России. Штамм вируса был назван «русский дельтакрон», он пока не изучен полностью и неизвестно, сможет ли он вытеснить другие разновидности коронавируса. Также пока неизвестно, в состоянии ли данный вариант вируса вызывать тяжёлые случаи заболевания COVID-19.

Специалист дал совет медицинским учреждениям в России внимательно отслеживать появление новых штаммов.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский пояснил, что возникновение таких «вирусов-химер» возможно при высокой степени заражённости населения. При таком условии выше шанс появления новых мутаций, которые могут получить преимущество и закрепиться в популяции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Роспотребнадзор не видит необходимости возобновлять в России антиковидные ограничения.

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