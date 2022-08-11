Сеул, , 05:55 — REGNUM Южная Корея не причастна к распространению коронавируса нового типа в КНДР, заявил представитель южнокорейского министерства объединения, сообщает агентство Рёнхап.

Сеул

«Мы выражаем глубочайшее сожаление по поводу грубых и несущих угрозу высказываний в нашу сторону, а также беспочвенных заявлений по поводу источника возникновения коронавируса на территории Северной Кореи», — заявил он.

В министерстве добавили, что продолжают следить за обстановкой с COVID-19 в КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон пригрозила Сеул уничтожением в случае попыток южнокорейских властей занести коронавирус в КНДР. До этого лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о победе над распространением COVID-19 в Северной Корее. По последним данным, коронавирусной инфекцией в КНДР переболели более 4,77 млн человек, от осложнений COVID-19 умерли 74 пациента.

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