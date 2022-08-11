Туапсе, Краснодарский край, 11 августа, 2022, 05:53 — ИА Регнум. В Туапсе в ночь на 11 августа произошёл пожар на складе торгового предприятия, для его тушения создан оперативный штаб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

76.mchs.gov.ru Пожар

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 02:41 по местному времени (совпадает с московским). Уже в 02:44 первые подразделения приступили к тушению пожара, которому был присвоен повышенный ранг.

пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю «На месте работает оперативная группа Туапсинского ПСГ. Создан оперативный штаб, два боевых участка».

В 03:55 огонь был локализован на площади 200 кв. метров. В 04:40 пожарные ликвидировали открытое горение.

В настоящее время проводится проливка помещения. В тушении пожара задействовано 57 человек и 17 единиц техники, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар площадью 1,2 тыс. кв. метров произошёл на территории воинской части в подмосковном Долгопрудном.