Петропавловск-Камчатский, 11 августа, 2022, 18:50 — ИА Регнум. На Камчатке по национальному проекту «Культура» полностью заменили систему отопления в Усть-Камчатской школе искусств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Center-kredo.ru Батарея отопления

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Старой системе отопления было почти 60 лет и она не справлялась. Улучшить качество отопления в здании не помогали прочистки батарей.

Новая система отопления в школе искусств состоит из трёх независящих друг от друга тепловых контуров, каждый из которых регулируется автоматически. За современными радиаторами разместили специальный теплоотражающий материал, который усилит теплоотдачу.

«В рамках реализации национального проекта «Культура» в нашей школе искусств произошло важное событие. Завершен ремонт системы отопления. Данный вид работ крайне важен для обеспечения образовательного процесса и дальнейшего функционирования школы», — прокомментировала директор Усть-Камчатской детской школы искусств Екатерина Миронова.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке по национальному проекту «Культура» завершился капитальный ремонт Дома культуры в посёлке Зеленый.