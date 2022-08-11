Якутск, , 05:45 — REGNUM За сутки в Якутии выявили 325 новых случаев заражения COVID-19 (днём ранее — 258). Большинство заболевших — жители Якутска, сообщил телеграм-канал правительства региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В столице республики заразились 250 человек, в Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Хангаласском районах насчитывается по восемь новых случаев.

Данные о госпитализации разнятся. По информации портала стопкоронавирус. рф, 9 августа в Якутии в больницы попал 41 пациент, один человек скончался. Правительство республики сообщало о 23 якутянах, поступивших в стационары с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в связи с ростом количества госпитализаций в ковидных стационарах увеличивают количество мест, в том числе для детей.