Бамако, 11 августа, 2022, 05:29 — ИА Регнум. В Мали в результате нападения исламских экстремистов на правительственные войска погибли 42 военнослужащих. Об этом со ссылкой на заявление правительства африканской страны 11 августа сообщает агентство France-Presse.

Fred Marie Мали

В ходе боя, который произошёл 7 августа в районе города Тессите, расположенного вблизи границ с Буркина-Фасо и Нигером, силы безопасности Мали смогли уничтожить 37 боевиков. По данным военных, нападавшие применяли беспилотники, гранатомёты и начинённые взрывчаткой автомобили.

Власти возложили ответственность за нападение на группировку» «Исламское государство в Большой Сахаре» (структура «Исламского государства» (ИГ) организации, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее сообщалось, что в результате этого столкновения погиб 21 представитель правительственных сил. В связи с гибелью военнослужащих в стране объявили трёхдневный траур.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере пятнадцать военнослужащих и трое мирных жителей были убиты боевиками в результате двух нападений на юго-западе Мали.

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