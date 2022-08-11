Хониара, , 05:28 — REGNUM Не менее 13 неразорвавшихся бомб обнаружили в районе аэропорта на Соломоновых островах, передает радио New Zealand National.

Соломоновы острова с высоты (сс) Yvonne Green DFAT

Сообщается, что боеприпасы нашли во время обследования взлетно-посадочной полосы аэропорта «Таро». К месту обнаружения бомб прибыли саперы, которые извлекли опасные находки из земли и увезли на склад для дальнейшего подрыва.

Местная полиция не исключает, что в районе воздушной гавани могут находиться в земле и другие боеприпасы времен Второй Мировой войны. Отмечается, что за 2021 год на бомбах, оставшихся со времен войны, на Соломоновых островах подорвались семь человек.