Бишкек, 11 августа, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Власти южной столицы Киргизии планируют потратить на модернизацию системы снабжения города 250 млн сомов (185 млн рублей), выделенных Азиатским банком развития. Об этом сообщили в мэрии Оша сегодня, 10 августа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По словам главы муниципалитета Алмаза Мамбетова, эти деньги планируют израсходовать на строительство головного водозаборного сооружения и 2,4 км водопроводной линии до плотины на реке Ак-Буура.

Городские власти утверждают, что это позволит наладить бесперебойное обеспечение жителей Оша чистой питьевой водой в период обильных осадков и паводков, из-за которых река загрязняется и приходится останавливать подачу воды в город.

На каких именно условиях Азиатский банк развития предоставил Киргизии деньги на реализацию этого проекта, в мэрии Оша не уточнили.

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