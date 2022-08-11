Нижний Новгород, , 05:26 — REGNUM Житель Нижнего Новгорода, пытаясь заработать на инвестициях, перевёл мошенникам свыше миллиона рублей. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

Мошенник Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

По словам 32-летнего мужчины, он нашёл в интернете сайт, предлагавший «заработать на инвестиционных проектах». После того как потерпевший заполнил регистрационную форму, ему позвонил незнакомец, который представился «торговым агентом», и предложил начать торги с 500 тысяч рублей.

Затем злоумышленник несколько раз посоветовал нижегородцу внести дополнительную сумму денег, ссылаясь на то, что баланс торговли якобы увеличивается.

В итоге аферистам удалось выманить у него в общей сложности 1 млн 18 тысяч рублей.

Полицейские возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Мошенничество». Если лжеагентов удастся найти и задержать, то им будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.