Москва, 11 августа, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Европейскому союзе (ЕС) следует быть осторожнее в вопросах введения новых санкций против России, включая запрет на выдачу виз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил экономист Василий Колташов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

В противном случае и без того серьезные экономические проблемы Евросоюза могут усилиться ещё больше, убежден эксперт.

«Все эти разговоры происходят до зимы. А зима для Евросоюза будет трудной, зима будет холодной, дорогой в плане энергии. Будет расти безработица в Евросоюзе. Эта инициатива (введение запрета на выдачу виз гражданам России — прим. ИА REGNUM) уже сейчас многим не нравится в туристической сфере: как это россияне не приедут, они же не с пустыми руками приезжают, а деньги с собой привозят и тратят их», — сказал Колташов.