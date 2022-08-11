Благовещенск, 11 августа, 2022, 05:22 — ИА Регнум. В Благовещенске 13–15 августа прогнозируется сильный подъём уровня воды в реках Амур и Зея. Об этом написал 11 августа в своём телеграм-канале мэр города Олег Имамеев, предупредив, что при неблагоприятном развитии событий могут быть подтоплены 18 жилых домов в посёлке Зазейский.

Тимин Евгений Паводок

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«По Амуру подъем некритичный — подтопление жилых домов не прогнозируется. Сложнее по Зее. По предварительной оценке, возможно подтопление поселка Зазейского. При худшем сценарии вода может зайти в 18 жилых домов», — отметил глава города.

Он надеется, что вода в реках не поднимется выше отметки «неблагоприятное явление». Тем не менее спасатели и службы города переведены в режим повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что уровень воды в реках возле Благовещенска и сёл Джалинда, Черняево, Сергеевка, Гродеково может приблизится к отметке «опасное явление».