Кемерово, , 05:10 — REGNUM Поддержка родной страны очень важна для солдат, освобождающих территории и людей от нацизма. Такое мнение высказала председатель окружного комитета территориального общественного самоуправления «Импульс» Кемерова Нина Югатова.

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Большинство русских людей едины во мнении, что на наших солдатах лежит исключительная миссия по освобождению населения и восстановлению мирной жизни, — подчеркнула она. — Помните, за вами Россия, наша многонациональная страна, которая любит своих детей вне зависимости от национальности».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что минимум один человек погиб, ещё двое пострадали в результате обстрела украинскими боевиками Донецкого пивоваренного завода.