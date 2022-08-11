Вашингтон, , 05:10 — REGNUM Объемы производства нефти и ее стоимость на мировом рынке свидетельствуют о победе России в энергетическом противостоянии, заявил журналист Хавьер Блан в своей статье для агентства Bloomberg.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Обозреватель указал, что объемы производства нефти в России не снизились существенно после введения антироссийских санкций. При этом стоимость энергоносителей продолжает расти, а Москва больше не пытается продавать нефть со скидкой.

«По крайней мере, сейчас энергетические санкции не работают», — констатировал Блан.

По его словам, Запад рассчитывал, что ОПЕК не станет поддерживать Россию по вопросам нефтедобычи, однако позднее страны ОПЕК+ отказались существенно наращивать производство. Блан подчеркнул, что в Европе уже в ноябре энергетические антироссийские санкции ударят по европейскому населению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов заявил, что цели санкций против российской нефти достигнуты не были. Россия сохранила свои доходы от экспорта энергоносителей.