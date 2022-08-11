Приморский край, 11 августа, 2022, 05:07 — ИА Регнум. В Дальнереченском районе Приморского края штормовой ветер оставил без крыши психонерологический интернат, в котором живёт 101 человек. Никто не пострадал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 августа в пресс-службе регионального министерства ГО и ЧС.

Цитата из видео Ураганом снесло крышу со школы

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Ветром снесло все 800 квадратных метров кровли. Временно крышу закрыли рубероидом. Спасатели также расчищали двор от досок и шифера, которые упали сверху.

«К счастью, ни один сотрудник, а также никто из 101-го человека, что находятся в интернате на лечении, не пострадали. В целостности также остались системы электро— и водоснабжения», — отметили в министерстве ГО и ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа непогодой была частично разрушена кровля школы в посёлке Иса Селемджинского района Амурской области. Прокуратура проводит проверку по факту ЧП.