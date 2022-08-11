В США и Канаде зафиксировали два российских воздушных судна вблизи Аляски
Аляска, США, 11 августа, 2022, 05:06 — ИА Регнум. Два российских летательных аппарата для наблюдения были замечены объединенной системой противовоздушной обороны США и Канады у берегов Аляски. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Уточняется, что российские воздушные суда были зафиксированы, отслежены и идентифицированы вблизи побережья Аляски за последние два дня. По данным NORAD, наблюдательные летательные аппараты входили и действовали внутри «зоны идентификации воздушной обороны Аляски»
При этом в NORAD указали, что российские летательные аппараты не нарушали воздушных границ США или Канады.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что министерство обороны Канады намерено вложить свыше 30 млн долларов на системы обнаружения и отслеживания военных угроз со стороны России. Отмечается, что программа представляет «самую значительную модернизацию почти за четыре десятилетия».