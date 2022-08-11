Сиань, Китай, , 04:48 — REGNUM Археологи раскопали более 140 культурных реликвий из шести гробниц династии Восточная Хань (25-220) в Сиане, столице провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает 11 августа агентство Синьхуа.

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Изделия сделаны из керамики, камня, меди и других материалов. Примечательно, что, по данным Академии археологии Шэньси, археологи обнаружили 11 напольных плиток с надписями под ними в боковой комнате гробницы. Надписи включают слова, указывающие точный период, в который они были сделаны, а также узоры, такие как дракон.

Согласно форме и структуре гробниц, сочетанию найденных реликвий и характеристикам погребальных предметов, шесть гробниц были семейными захоронениями времен средней и ранней династии Восточная Хань, сообщили в академии. Надписи на обратной стороне плиток встречаются редко при раскопках ханьских гробниц, поэтому они важны для изучения погребальных обычаев того периода.