Долгопрудный, Московская область, 11 августа, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Пожар площадью 1,2 тыс. кв. метров произошёл на территории воинской части в подмосковном Долгопрудном. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

LoggaWiggler Пожар

Информация о пожаре поступила в ведомство в 01:15 мск, возгорание произошло в казарме на территории воинской части в городском округе Долгопрудный, улица Восточная. До прибытия пожарных из горящего здания было эвакуировано 36 человек, ещё 14 человек были эвакуированы с помощью спасателей.

К ликвидации пожара привлекались 37 человек и девять единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. На настоящий момент горение удалось локализовать на площади 1,2 тыс. кв. метров. Причина и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.

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