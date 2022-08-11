Пекин, 11 августа, 2022, 04:30 — ИА Регнум. Китай выступает против попустительства и использования селективных мер по борьбе с терроризмом в качестве инструмента геополитических корыстных интересов, что в свою очередь серьезно подрывает эффективность международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, заявил посланник Китая в Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь 10 августа на брифинге Совета Безопасности ООН об угрозах международному миру и безопасности, создаваемых террористическими актами, сообщает газета Global Times.

Fmprc.gov.cn Чжан Цзюнь

Чжан сказал, что в борьбе с терроризмом необходимо отказаться от двойных стандартов, вызванных геополитическими соображениями и идеологическими предубеждениями, призвав уделять равное внимание террористическим атакам по всему миру, включая последовательные террористические атаки, совершенные ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане после вывода иностранных войск из страны, и побочный эффект террористических сил. в Афганистане по вопросам региональной безопасности.

Посланник подчеркнул важность наращивания контртеррористического потенциала развивающихся стран, особенно африканских стран, где действуют две из трех наиболее активных региональных сетей ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Страны за пределами Африки должны укреплять связь и координацию с африканскими странами для решения проблем материально-технического обеспечения, финансирования и наращивания потенциала в рамках контртеррористических операций в Африке в рамках ООН», — сказал посланник.

Чжан указал на важность устранения коренных причин терроризма с помощью политических, экономических и судебных мер, призвав международное контртеррористическое сотрудничество сосредоточиться на злоупотреблениях террористами сетями и новыми технологиями, диверсификации финансирования терроризма и сближении террористического экстремизма и транснациональной организованной преступности.

Чжан добавил, что Китай продолжит помогать развивающимся странам, особенно странам Африки и Центральной Азии, укреплять их контртеррористический потенциал практическими действиями, включая предоставление подготовки по борьбе с терроризмом, учебных материалов и оборудования.

На брифинге также выступил заместитель Генерального секретаря Управления Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом Владимир Воронков. По словам Воронкова, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает использовать динамику конфликтов, хрупкость управления и неравенство, ограничения, связанные с пандемией, и злоупотребления цифровыми пространствами для организации террористических атак, вербовки сторонников и привлечения ресурсов.

Воронков сказал, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полагается на децентрализованную внутреннюю структуру, состоящую из так называемого «главного управления провинций» и связанных с ним «офисов» для управления террористическими операциями и финансами по всему миру, особенно в Африке, где ситуация еще больше ухудшилась с расширением ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Центральной, Южной и Западной Африке.

«Такие «офисы» действуют не только в Ираке и Сирии, но и за пределами основной зоны конфликта, причем наиболее активные из них, как сообщается, находятся в Афганистане, Сомали и бассейне озера Чад», — сказал Воронков.

Согласно белой книге под названием «Китай и Африка в новую эпоху: партнерство равных», с 2019 года Китай оказывает решительную поддержку странам Сахельского региона и странам, граничащим с Аденским и Гвинейским заливами, в борьбе с терроризмом в их регионе с помощью различных средств, таких как заходы в порты, совместные упражнения и тренировки. Китай также запустил программы помощи для обучения африканского военного персонала в областях миротворческих миссий ООН и борьбы с терроризмом в рамках инициативы «Один пояс и один путь».