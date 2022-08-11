Каир, , 04:22 — REGNUM В результате столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовиком на юге Египта погибли не менее 11 человек, ещё двое получили травмы. Об этом 11 августа сообщает новостной портал Al Youm As Sabi.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, трагедия произошла на просёлочной дороге в провинции Асуан. В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства столкновения.

В Египте дорожные аварии, происходящие в основном из-за грубого нарушения водителями правил дорожного движения, ежегодно уносят жизни 12 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, семь человек погибли в результате дорожной аварии с участием автобуса в округе Самбуру на севере Кении.

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