Каир, 11 августа, 2022, 04:22 — ИА Регнум. В результате столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовиком на юге Египта погибли не менее 11 человек, ещё двое получили травмы. Об этом 11 августа сообщает новостной портал Al Youm As Sabi.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По его данным, трагедия произошла на просёлочной дороге в провинции Асуан. В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства столкновения.

В Египте дорожные аварии, происходящие в основном из-за грубого нарушения водителями правил дорожного движения, ежегодно уносят жизни 12 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, семь человек погибли в результате дорожной аварии с участием автобуса в округе Самбуру на севере Кении.