Мелитополь, 11 августа, 2022, 04:18 — ИА Регнум. Киев пытается повысить ставки на противостояние в Донбассе через провокации и обстрелы Запорожской АЭС, заявил глава администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Провокации будут усиливаться, ускоряться, углубляться именно с той целью, чтобы повышать ставки на конфронтацию, во-первых, а во-вторых, непосредственно отвлекать от неуспехов на линии фронта, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях», — приводит его слова ТАСС.

По мнению Рогова, Киев пытается замедлить продвижение войск России и Донбасса, а также освобождение других территорий Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики неоднократно предпринимали попытки обстрелов Запорожской АЭС. 10 августа глава Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль России заявил о планах лично отправиться в Энергодар на атомную станцию, чтобы снизить опасность ядерной катастрофы.